Более 7 тысяч договоров аренды зарегистрировали в ГНС за четыре месяца этого года

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Поступления налогов от физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, за первые три месяца текущего года увеличились на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления составили 17,2 млн леев.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, с января по апрель было зарегистрировано 7 332 договора аренды недвижимости, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Были идентифицированы 719 граждан, сдающих в аренду жильё, передаёт moldpres.md.

Также были проведены проверки в отношении 147 физических лиц, в результате чего в бюджет были начислены дополнительные базовые платежи на сумму 321,2 тыс. леев, просроченные платежи в размере 24,8 тыс. леев и штрафы в размере 11 тыс. леев.

По законодательству, сдающие недвижимость в аренду граждане обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить налог в размере 7% от полученного дохода.

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