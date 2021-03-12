Более 7 000 обращений поступило в “скорую” за 3 дня

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За последние 72 часа Служба неотложной медицинской помощи зарегистрировала 7 367 обращений. В больницы страны доставлено 2 747 пациентов, в том числе 298 детей.

По данным ведомства, бригады неотложной помощи отметили значительное увеличение запросов по поводу респираторных заболеваний (2 632 вызова, в том числе 822 – ОРВИ). Затем следуют сердечно-сосудистые заболевания (1 207 запросов, в том числе 15 пациентов с острым коронарным синдромом) и неотложные неврологические состояния (781 обращение, в том числе 88 инсультов).

В службу неотложной помощи также обратились 372 человека с различными травмами. На трассах страны произошло 11 ДТП, в результате которых пострадали 13 человек. Впоследствии 8 пациентов доставили в больницы для оказания им дополнительной медицинской помощи, пишет moldpres.md.

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