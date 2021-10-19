Более 7 000 человек обратились в “скорую” за 3 дня

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За последние 72 часа Служба неотложной медицинской помощи зарегистрировала 7 342 обращения. В больницы страны доставлено 2 441 пациент, в том числе 464 ребёнка.

По данным ведомства, по поводу респираторных заболеваний зарегистрировано 2 488 вызовов (в том числе 734 – ОРВИ). Затем следуют сердечно-сосудистые заболевания (1 160 запросов, в том числе 18 пациентов с острым коронарным синдромом) и неотложные неврологические состояния (815 обращений, в том числе 112 инсультов).

С 15 по 17 октября в службу неотложной помощи также обратились 517 человек с различными травмами. На трассах страны произошло 33 ДТП, в результате которых пострадали 49 человек. Впоследствии 40 пациентов доставили в больницы для оказания им дополнительной медицинской помощи. Также было зарегистрировано 14 обращений в связи с отравлениями (в том числе, 6 случаев отравления медикаментами и 4 – алкоголем).

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