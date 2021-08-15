Более 670 человек привились в рамках марафона иммунизации в Каушанах

Более 670 человек привились в рамках марафона иммунизации в Каушанах

В рамках марафона иммунизации против COVID-19, который накануне прошёл в Каушанах, вакцинировались 673 человека. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 195 человек, а вторую дозу – 478. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Желающим были доступны вакцины Pfizer BioNTech, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Sinovac и Sinopharm. Марафон проводился в Центре молодёжи и спорта в городе Каушаны, а также в пунктах вакцинации, открытых в Центрах здоровья в Каушанах, Копанке, Каинарах и Тараклии.

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