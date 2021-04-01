Более 663 тысяч человек получат с сегодняшнего дня повышенные пенсии (ВИДЕО)

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По инициативе ПСРМ все пенсии в стране проиндексировали на 3,89%. Повышенные выплаты начнут выдавать уже с сегодняшнего дня, 1 апреля.

Как отмечает Национальная касса социального страхования, были проиндексированы все пенсии, установленные в соответствии с Законом о государственной пенсионной системе: пенсии по возрасту; пенсии государственных служащих; пенсии таможенников; пенсии, установленные Законом о социальной защите граждан, пострадавших в результате ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС; пенсии, установленные в соответствии с Законом о пенсионном страховании военнослужащих и лиц, находящихся в командном составе, в войсках органов внутренних дел и в Генеральном инспекторате карабинеров.

Так, с 1 апреля размер минимальной пенсии по возрасту составит 1 188,05 лея. При этом размер минимальной пенсии по инвалидности составит: при тяжелой инвалидности – 891,04 лея; при выраженной инвалидности – 831,64 лея; при средней инвалидности – 594,03 лея.

Следующая индексация состоится 1 октября, когда будет учтена инфляция, зафиксированная в первом полугодии текущего года, коэффициент индексации устанавливается правительством.

Стоит отметить, что Майя Санду выступала за отмену двойной индексации и предлагала, чтобы пенсии индексировали только в апреле и всего на 3,7%. Однако социалисты настояли на сохранении индексации два раза в год. Кроме того, по инициативе ПСРМ с сегодняшнего дня получателям пенсий и социальных пособий ниже 4000 леев будет предоставлена помощь к Пасхе в размере 1000 леев.

– Эта индексация не была предусмотрена изначально. Мы нашли деньги, вышли с законодательной инициативой, этот закон был принят, и пенсии с 1 апреля будут проиндексированы. Более того, пенсионеры, которые получают менее 4000 леев, на пасхальные праздники получат ещё по 1000 леев помощи. По социальным вопросам, даже в условиях, когда президент всё блокирует, мы нашли решения и будем двигаться дальше, – сказал председатель ПСРМ Игорь Додон.

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