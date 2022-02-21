Более 630 млн леев собрала Таможенная служба на прошлой неделе

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С 14 по 20 февраля поступления Таможенной службы в госбюджет составили около 633 млн леев, что на 22% больше установленной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали более 75 000 человек. Из них 1604 задекларировали товары, уплатив сборы в размере 3,2% от общей суммы, собранной за отчётный период. Также было оформлено 12 644 таможенные декларации. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 12 530 и 9 574 пересечения соответственно.

За отчётный период было выявлено 175 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму свыше 301 тыс. леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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