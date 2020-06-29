Более 63% граждан поддерживают намерение президента заключить новое соглашение о российском кредите

0

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Негативно и крайне негативно к этой инициативе относятся 17,5% и 11,9% соответственно. 7,5% не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Напомним, что по итогам своего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон заявил, что переговоры о предоставлении нашей стране кредита на сумму 200 млн евро будут возобновлены. Процедура начнется уже на этой неделе.

Опрос проводился с 20 по 27 июня по телефону. В нем приняли участие 1127 граждан. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.