Более 63% граждан поддерживают намерение президента заключить новое соглашение о российском кредите

Более 63% граждан поддерживают намерение президента заключить новое соглашение о российском кредите

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ. 

Негативно и крайне негативно к этой инициативе относятся 17,5% и 11,9% соответственно. 7,5% не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Напомним, что по итогам своего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон заявил, что переговоры о предоставлении нашей стране кредита на сумму 200 млн евро будут возобновлены. Процедура начнется уже на этой неделе.

Опрос проводился с 20 по 27 июня по телефону. В нем приняли участие 1127 граждан. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md