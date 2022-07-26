Более 61 тысячи молдаван владеют оружием

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Примерно столько граждан в нашей стране владеют 75 тысячами единиц оружия.

Как уточнил пресс-секретарь МВД Даниел Мазепа, для владения оружием граждане должны предъявить пакет разрешительных документов.

– Речь идёт о медицинских документах, свидетельстве о происхождении оружия и отсутствии у владельца криминального прошлого. Также необходим сейф для хранения оружия, — подчеркнул он.

С начала года полиция провела более 62 000 проверок условий хранения, ношения и использования оружия в гражданском обороте. По факту выявленных нарушений подано 702 ходатайства о временном или постоянном лишении права владения оружием, пишет moldpres.md. Также полиция выявила 33 преступления, совершённых с применением оружия.

Ежегодно правоохранители выявляют около 500 единиц незаконно хранимого оружия. Гражданам, незаконно владеющим им, грозят общественные работы или тюремное заключение на срок до 3 лет.

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