Более 6000 человек обратились в “скорую” на выходных

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С 16 по 18 сентября в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 6 066 обращений. В больницы доставили 2 358 пациентов, в том числе 561 ребёнка.

Чаще всего граждане обращались с обострениями заболеваний сердечно-сосудистой системы (1 224 случая, в том числе 18 пациентов с острым коронарным синдромом). На респираторные заболевания пришлось 918 обращений, на неврологические состояния – 796 (из них 80 инсультов), на инфекционные – 94 вызова. 631 пациент получил травмы, а 27 – отравления.

Кроме того, за отчётный период 42 человека пострадали в результате ДТП. У 17 человек были диагностированы ожоги, а 19 пациентов поступили в больницу с укусами насекомых.

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