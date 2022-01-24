Более 600 преступлений и 31 ДТП: сводка полиции за неделю

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На прошлой неделе в полицию поступило 4296 обращений от граждан.

С 17 по 23 января было зарегистрировано 634 преступления, включая:

162 кражи;

53 случая управления транспортными средствами в нетрезвом виде;

30 случаев мошенничества;

28 случаев хулиганства;

17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

25 случаев насилия в семье;

15 грабежей;

4 случая насилия;

7 случаев насилия сексуального характера;

2 попытки убийства;

3 случая незаконного использования оружия.

Что касается дорожного движения, то на прошлой неделе произошло 31 серьёзное ДТП, в результате которых погибли 2 человека. Ещё 32 получили травмы.

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