Более 600 преступлений и 31 ДТП: сводка полиции за неделю

На прошлой неделе в полицию поступило 4296 обращений от граждан.
С 17 по 23 января было зарегистрировано 634 преступления, включая:
- 162 кражи;
- 53 случая управления транспортными средствами в нетрезвом виде;
- 30 случаев мошенничества;
- 28 случаев хулиганства;
- 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- 25 случаев насилия в семье;
- 15 грабежей;
- 4 случая насилия;
- 7 случаев насилия сексуального характера;
- 2 попытки убийства;
- 3 случая незаконного использования оружия.
Что касается дорожного движения, то на прошлой неделе произошло 31 серьёзное ДТП, в результате которых погибли 2 человека. Ещё 32 получили травмы.
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