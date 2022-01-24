Более 600 преступлений и 31 ДТП: сводка полиции за неделю

Более 600 преступлений и 31 ДТП: сводка полиции за неделю

На прошлой неделе в полицию поступило 4296 обращений от граждан. 

С 17 по 23 января было зарегистрировано 634 преступления, включая:

  • 162 кражи;
  • 53 случая управления транспортными средствами в нетрезвом виде;
  • 30 случаев мошенничества;
  • 28 случаев хулиганства; 
  • 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
  • 25 случаев насилия в семье;
  • 15 грабежей;
  • 4 случая насилия;
  • 7 случаев насилия сексуального характера;
  • 2 попытки убийства;
  • 3 случая незаконного использования оружия. 

Что касается дорожного движения, то на прошлой неделе произошло 31 серьёзное ДТП, в результате которых погибли 2 человека. Ещё 32 получили травмы.

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