Более 600 тысяч граждан Молдовы страдают от повышенного артериального давления

Более 600 тысяч граждан Молдовы страдают от повышенного артериального давления

Такие данные представило Министерство здравоохранения по случаю Всемирного дня борьбы с гипертонией, отмечаемого ежегодно 17 мая.

Согласно сообщению ведомства, в прошлом году в нашей стране у 29 853 человек была диагностирована артериальная гипертензия и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания). Практически каждый третий житель Молдовы страдает повышенным артериальным давлением, пишет moldpres.md.

Эксперты утверждают, что высокое кровяное давление является основной причиной смерти во всём мире. Однако гипертонию можно предотвратить, а её последствия уменьшить и даже остановить, если регулярно измерять артериальное давление, начиная с 40 лет.

Симптомы высокого кровяного давления включают головную боль, головокружение, рвоту, спутанность сознания, бессонницу, носовые кровотечения. Основными факторами риска, определяющими возникновение высокого давления, являются возраст, стресс, гиподинамия, неправильное питание, курение.

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