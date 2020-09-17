Более 60 тысяч молдаван за рубежом предварительно зарегистрировались для участия в выборах президента. Все заявления будут проверены

0

Более 60 тысяч граждан Республики Молдова, проживающих за границей и имеющих право голоса, а также живущих в населенных пунктах на левом берегу Днестра, предварительно зарегистрировались для участия в голосовании на президентских выборах 1 ноября. Об этом сообщает ЦИК.

Ведомство отмечает, что по истечении срока предварительной регистрации было подано 60 030 заявок. 2 819 из них – в бумажном варианте, пишет moldpres.md. ЦИК уведомила Службу информации и безопасности и Министерство внутренних дел о необходимости проверки достоверности данных из заявлений о предварительной регистрации.

Напомним, что ранее и глава государства попросил проверить поданные заявления.

– Будет очень интересно, если вдруг обнаружится, что добрая часть онлайн-заявок была отправлена с кишиневских IP-адресов, – сказал Игорь Додон в эфире передачи на частном телеканале.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.