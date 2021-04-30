Более 60 семей из села Селемет Чимишлийского района будут подключены к газу

0

По меньшей мере 60 новых потребителей (домовладений) из села Селемет Чимишлийского района смогут подключиться к газораспределительной сети после завершения работ по её расширению. Как сообщает служба по связям с общественностью «Молдовагаз», общая протяженность нового участка газопровода превысит 2 километра, а бюджет проекта оценивается почти в 975 тысяч леев.

На сегодняшний день в селе Селемет зарегистрировано 1202 домохозяйства, из которых газифицированы 262. Работы по расширению производятся согласно Инвестиционной программе предприятия «Чимишлия-газ» на текущий год. Они охватят 6 населенных пунктов в Чимишлийском, Леовском и Хынчештском районах, и обойдутся в сумму свыше 5 миллионов леев.

В то же время предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе АО «Молдовагаз» составит в текущем году 79,5 миллиона леев. Из указанной суммы 30 миллионов будет направлено на строительство 28,3 километра межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий «Молдовагаз». Это позволит провести их к границе многих сел, а затем начать их газификацию.

В целом планируется проложить 145 километров газопровода, работы будут вестись в 63 населенных пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит на первом этапе около 2500, с возможностью их удвоения в дальнейшем.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.