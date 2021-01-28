Более 60 путешественников укрылись от непогоды на КПП Паланка

Более 60 путешественников укрылись от непогоды на КПП Паланка

Это водители и пассажиры транспортных средств, застрявших в снегу. 

Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы предоставили путешественникам всё необходимое. В то же время в офисе Восточного регионального управления Пограничной полиции временно приютили три семьи, машины которых застряли в снегу по дороге в село Волинтирь.

Гражданам настоятельно рекомендуют отложить поездки в Украину из-за неблагоприятных погодных условий.

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