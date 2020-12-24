Более 60 предприятий, созданных вернувшимися в страну мигрантами, получат безвозвратное финансирование

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66 компаний из 24 районов страны были отобраны сегодня для получения грантов Наблюдательного комитета Программы привлечения денежных переводов в экономику (PARE 1+1). Фирмы-победители получат дотации в размере до 250 000 леев каждая, что позволит создать более 200 новых рабочих мест.

Выбранные для финансирования компании будут развивать бизнес в таких областях, как: выращивание зерновых, винограда, цветов, трав, создание плантаций облепихи, ореховых садов, пчеловодство, разведение животных и птиц, пишет moldpres.md. В то же время 22 предприятия работают в сфере услуг: отдых и агротуризм, ремонт автомобилей, перевозка пассажиров и грузов, техническое обслуживание и салоны красоты, а также стоматология. В обрабатывающей промышленности задействованы 5 компаний, занимающихся производством стаканов, продуктов питания и пива, хлебобулочных и кондитерских изделий, производством деревянных изделий.

Из общего числа фирм 79% осуществляют деятельность в сельской местности, а 21% – в Кишинёве. Соответственно, в столице действуют 14 предприятий, по 5 в АТО Гагаузия и Теленештах, по 4 в районах Оргеев, Яловены и Унгены, по 3 предприятия в районах Кантемир, Хынчешты, Ниспорены и по 2 в районах Тараклия, Кагул, Окница, Каушаны, Чимишлия и Калараш, а также по одному предприятию будут развивать свою деятельность в районах Дубоссары, Бричаны, Штефан-Водэ, Дондюшаны, Глодень, Единец, Леова, Флорешты и Сороки.

“PARE 1+1” – это программа, реализуемая Организацией по развитию малого и среднего бизнеса в течение 10 лет, финансируемая из государственного бюджета и дополняемая средствами Европейского союза. На сегодняшний день для участия в ней было зарегистрировано 3 100 человек.

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