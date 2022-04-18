Более 60 пьяных водителей поймали на дорогах страны на выходных

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За минувшие выходные автоинспекторы зарегистрировали более 3 900 нарушений ПДД на дорогах страны.

62 водителя находились за рулём в состоянии опьянения. Около 40% выявленных нарушений ПДД пришлось на превышение скоростного режима. Более 800 автовладельцев управляли транспортными средствами с непристёгнутым ремнём безопасности или говорили по телефону. 599 водителей получили штрафы за несоблюдение указаний дорожных знаков.

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