Более 60 отечественных предпринимателей участвуют в выставке «Молдова представляет» в Румынии

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Молдавские производители принимают участие в 3-й по счёту выставке «Молдова представляет», которая открылась сегодня в румынском городе Брашов. Жители и гости города смогут попробовать и приобрести молдавские продукты до 25 июня.

Согласно программе, в рамках выставки будут организованы дегустации молдавских вин, мастер-классы компаний, производящих товары/услуги, а также культурные мероприятия, пишет moldpres.md.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РМ Серджиу Харя заявил, что с 2016 года учреждение традиционно организует участие отечественных компаний в выставке в Румынии. Президент Брашовской торгово-промышленной палаты Сильвиу Костя, в свою очередь, отметил, что в Брашове рады предпринимателям из Молдовы, а жители города ценят молдавскую продукцию.

Текущий выпуск выставки «Молдова представляет» в Брашове организован ТПП в партнёрстве с Организацией развития предпринимательства, Национальным бюро винограда и вина, примарией Брашова, посольством Республики Молдова в Румынии и Брашовской торгово-промышленной палатой.

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