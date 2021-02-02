Более 60 человек погибли на рабочих местах в Молдове в прошлом году

Более 60 человек погибли на рабочих местах в Молдове в прошлом году

63 гражданина Молдовы погибли в результате несчастных случаев на производстве в 2020 году. По данным Государственной инспекции труда, 20 трагедий произошли не в рабочее время.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 416 несчастных случаев на рабочих местах, в результате которых пострадали 427 человек. 65% произошли по вине работодателей, которые не создали необходимые условия на производстве, передаёт publika.md.

Все инциденты расследуются прокуратурой.

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