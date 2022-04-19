На запись в первый класс подано более 6 тысяч заявлений

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По данным пресс-службы примарии Кишинёва, с начала месяца на запись в первый класс было подано 6094 заявления. Процесс проходит в онлайн-режиме с помощью платформы “escoala.chisinau.md”.

Напомним, что запись детей в первый класс будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 13 июня и с 14 июня по 29 августа. На первом этапе будут обрабатываться заявления и документы, необходимые для зачисления детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса, в первый класс учебного учреждения в зависимости от места жительства. А на втором этапе будут заполняться оставшиеся свободные места.

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