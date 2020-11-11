Более 6 тысяч вызовов поступило в “скорую” всего за 3 дня

0

С 7 по 9 ноября в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 6 058 обращений. В медучреждения было доставлено 2 224 пациента, из которых 300 – несовершеннолетние.

В указанный период бригады врачей оказали помощь в следующих ситуациях: 1 048 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 11 случаев острого коронарного синдрома; 766 случаев неврологических нарушений, 78 из которых – инсульты; 1 382 случая респираторных заболеваний, из них 541 – ОРВИ.

Также было зарегистрировано 519 случаев травмирования. За отчётный период произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 33 человека. 26 из них были доставлены в медучреждения.

Кроме того, 8 ноября врачи скорой помощи приняли по дороге в больницу роды у жительницы Хынчештского района. Они прошли без осложнений. Впоследствии маму и новорождённую девочку госпитализировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.