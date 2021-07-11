Более 6 000 полицейских следят за порядком на сегодняшних выборах

0

Общественный порядок на досрочных парламентских выборах обеспечивают более 6 630 сотрудников МВД. Об этом сообщило руководство Генерального инспектората полиции.

Замначальника ведомства Марин Максиан рассказал на брифинге, что правоохранители будут присутствовать на более чем 2 000 избирательных участков. Полиция будет обеспечивать безопасность всех лиц, участвующих в выборах, оказывать необходимую помощь в избирательных советах и ​​бюро, сопровождать перевозку бюллетеней и проводить наблюдение за автомобильным транспортом. В то же время, пишет moldpres.md, будет обеспечена безопасность зданий судов, в которых расположены избирательные советы и где хранятся избирательные бюллетени.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.