Более 6 000 полицейских следят за порядком на сегодняшних выборах

Более 6 000 полицейских следят за порядком на сегодняшних выборах

Общественный порядок на досрочных парламентских выборах обеспечивают более 6 630 сотрудников МВД. Об этом сообщило руководство Генерального инспектората полиции.

Замначальника ведомства Марин Максиан рассказал на брифинге, что правоохранители будут присутствовать на более чем 2 000 избирательных участков. Полиция будет обеспечивать безопасность всех лиц, участвующих в выборах, оказывать необходимую помощь в избирательных советах и ​​бюро, сопровождать перевозку бюллетеней и проводить наблюдение за автомобильным транспортом. В то же время, пишет moldpres.md, будет обеспечена безопасность зданий судов, в которых расположены избирательные советы и где хранятся избирательные бюллетени.

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