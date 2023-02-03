Более 6 000 граждан были оштрафованы в прошлом году за нарушение антитабачного закона. Об этом сообщили представители Генерального инспектората полиции. Больше всего нарушений было зафиксировано в муниципии Кишинёв. Несмотря на штрафы, некоторые граждане продолжают игнорировать закон, утверждая, что в прошлом таких запретов не было.

– Тридцать семь протоколов было составлено за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Наложены штрафы на общую сумму 88 850 леев. По статье о правонарушениях, связанных с курением в закрытых и полузакрытых общественных местах, было наложено 2 486 штрафов, – пояснила представитель полиции.

Несмотря на то, что уже тысячи людей были оштрафованы за курение в общественных местах, некоторые граждане продолжают нарушать закон, передаёт radiomoldova.md.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, курение является причиной почти тысячи смертей в год.

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