Более 59 тысяч человек приобрели медполис с начала года

0

В январе 2023 года более 59 тысяч человек уплатили взносы по обязательному медицинскому страхованию в фиксированной сумме. Это почти на 23 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметили в Национальной компании медицинского страхования, лица, покупающие медполис, в первые три месяца года пользуются льготами в фиксированном размере: от 1014 до 4056 леев в зависимости от категории, к которой относится лицо.

Так, в январе из общего числа бенефициаров более 43 тысяч заплатили 2028 леев. Речь идет об учредителях индивидуальных предприятий, патентообладателях, арендаторах, других гражданах, не трудоустроенных и не застрахованных государством, иностранных гражданах с правом временного проживания в Республике Молдова и т. д. Ещё около 15 тысяч человек – владельцы сельскохозяйственных угодий – заплатили 1014 леев. Более 400 граждан, осуществляющих индивидуальную деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, заплатили 1622 лея, а почти 560 человек – 4056 леев, пишет moldpres.md.

Кроме того, в январе увеличилось количество граждан, оплативших медицинскую страховку через правительственную услугу электронных платежей MPay. Ею воспользовались около 24 тысяч граждан, что на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

После 31 марта граждане, не застраховавшие себя в установленный законодательством срок, будут приобретать медстраховку за 12 636 леев и также должны будут уплатить штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки. Статус застрахованного лица предоставляется по истечении семи дней с момента оплаты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.