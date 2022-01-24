Более 550 млн леев собрала Таможенная служба на прошлой неделе

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С 17 по 23 января поступления Таможенной службы в госбюджет составили около 557 млн леев. А с начала года сборы в госбюджет превысили 1,2 млрд леев, что на 42,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали более 67 000 человек. Из них около 1000 задекларировали товары, уплатив сборы в размере 1,2% от общей суммы, собранной за отчётный период.

Также было оформлено 11 350 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 12 134 и 7 894 пересечений соответственно.

За отчётный период было выявлено 179 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму свыше 310 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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