Более 52 тысяч молдаван за рубежом предварительно зарегистрировались для участия в голосовании на президентских выборах

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5800 заявок поступили из Российской Федерации, остальные – из стран ЕС и Запада. Предварительная регистрация завершается сегодня, 16 сентября, а подать заявку могут как те, кто в настоящее время находятся за границей, так и те, кто сейчас в Молдове, но в день выборов намереваются быть за пределами нашей страны.

До сих пор онлайн зарегистрировались также более 10 тысяч граждан, находящихся в Италии, около 8 тысяч, проживающих в Великобритании, более 5 тысяч в Германии.

Напомним, что решение об открытии избирательных участков за границей принимается на основании: числа избирателей, принимавших участие в прошлых выборах, данных предварительной регистрации, а также информации, полученной МИДЕИ от компетентных органов стран пребывания молдавских граждан. ЦИК направила Министерству иностранных дел и европейской интеграции проект решения об открытии более 200 участков. Консультации по этому поводу с властями соответствующих стран уже ведутся. Им предстоит принять окончательное решение, сколько участков они будут готовы открыть в условиях пандемии.

Президентские выборы состоятся 1 ноября.

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