Более 5000 иностранцев попросили убежища в РМ

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С 24 февраля по сегодняшний день Бюро по миграции и убежищу получило 5 327 заявлений.

За этот период через молдавско-украинский участок границы в РМ въехали 331 318 граждан Украины. 231 820 из них покинули Молдову, а 97 524 гражданина остались в нашей стране, пишет moldpres.md.

Всего на территории Молдовы находятся 101 536 иностранных граждан, в том числе 49 118 несовершеннолетних.

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