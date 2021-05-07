Более 500 сотрудников ГИЧС будут обеспечивать безопасность граждан в Родительский день

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500 спасателей и пожарных, а также 150 единиц спецтехники будут задействованы в обеспечении безопасности граждан на Радоницу.

Кроме того, людей будут информировать об опасности несоблюдения правил обращения с огнём. Граждан призывают не разводить костры во дворах, не сжигать бытовые отходы, не поджигать сухую растительность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

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