Более 500 обращений поступило на платформу eu.chisinau.md с начала года

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 1 по 26 января через платформу онлайн-уведомлений eu.chisinau.md граждане сообщили о 501 проблеме. Большинство жалоб касались вывоза мусора, санации многоквартирных домов, восстановления уличного освещения, светофоров и т.д.

Муниципальными службами решено 75 задач, пишет moldpres.md. Ещё 323 находятся в работе, 71 отклонена, остальные уведомления имеют статус новых участников.

Местные власти отмечают, что с помощью этой платформы жители получают в своё распоряжение быструю и эффективную службу электронной связи с муниципальными службами для выявления и решения насущных проблем в городе. С момента запуска на платформе было зарегистрировано 5 168 жалоб, из которых 3 000 были рассмотрены и разрешены.

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