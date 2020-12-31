Более 500 пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь

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Более 500 пожарных и спасателей, а также 150 единиц техники будут задействованы ГИЧС для обеспечения безопасности в новогоднюю ночь и другие праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники инспектората будут на постах круглосуточно. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности, не использовать фейерверки и петарды вблизи жилых домов и лесополос. Также следует быть бдительными при эксплуатации источников тепла. Взрослых просят внимательно следить за детьми, не разрешать им играть в небезопасных местах, вблизи строек или в незнакомой местности.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

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