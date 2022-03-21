Более 500 детей из Украины записаны в столичные детсады и школы

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Об этом на заседании глав служб примарии рассказал начальник Управления образования, молодёжи и спорта муниципия Андрей Павалой.

Почти 90 детей из Украины посещают детские сады Кишинёва, а 448 зачислены в начальную и среднюю школу. На национальном уровне на прошлой неделе поступило более 650 заявлений о приёме несовершеннолетних в школы и детские сады Молдовы, пишет radiochisinau.md.

В настоящее время на территории республики находятся более 48 тысяч детей беженцев из Украины.

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