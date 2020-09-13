Более 50 пожаров произошло в стране за последние сутки

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС приняли 87 вызовов. В 53 случаях речь шла о пожарах.

Так, вечером 12 сентября загорелись 100 га сухой травы в селе Кобыля Шолдэнештского района. Огонь удалось потушить, не допустив его распространения в лесополосе. Обстоятельства ЧП выясняются.

Еще один пожар произошел в селе Пепений Ной Сынджерейского района. Огонь уничтожил 90 тюков сена и корм для животных. Жилой дом удалось спасти.

В селе Миклешть Криулянского района загорелись 15 соток виноградника. Причины также выясняют специалисты.

Спасатели призывают граждан быть предельно внимательными, не нарушать правила пожарной безопасности, а при ЧП незамедлительно звонить по номеру 112.

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