Более 50 компаний примут участие в ярмарке школьных товаров на Moldexpo

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Более 50 отечественных экономических агентов, производителей и дистрибьюторов примут участие в крупнейшей школьной ярмарке столицы – School Fair, которая пройдет с 18 по 27 августа в Международном выставочном центре Moldexpo.

Ярмарка, которая проводится в 10-й раз, будет организована на внешней территории Moldexpo. Компании-участники предложат посетителям товары и услуги для школьников, студентов и учебных заведений, передает moldpres.md.

Так, посетители смогут найти в одном месте все необходимое для начала нового учебного года. Компании представят на ярмарке предметы одежды, в том числе школьную форму, обувь, спортивный инвентарь, школьные принадлежности, ранцы, книги.

Участники ярмарки утверждают, что покупателей ждут привлекательные цены и акции. На территории также будут организованы места для отдыха и пункты общественного питания. На сцене ярмарки выступят детские творческие коллективы.

Ярмарка будет открыта с 18 по 27 августа 2023 года с 10.00 до 18.00.

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