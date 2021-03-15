Более 50 детсадов и 87 групп закрыты на карантин: данные Минобразования

0

По состоянию на 12 марта в стране на карантин был закрыт 51 детский сад и 87 групп. У 19 детей был подтверждён COVID-19, ещё 3 112 (2,08%) находятся на самоизоляции.

В то же время, по данным Министерства образования, культуры и исследований, в период с 8 по 12 марта коронавирусом заразились 187 воспитателей, ещё 224 – на карантине. Из числа вспомогательного персонала вирус подтверждён у 111 человек, ещё 259 – на самоизоляции.

Что касается школ, на сегодняшний день коронавирусом в стране болеют 346 учеников, а 1980 были помещены на самоизоляцию. Также заболели 392 учителя, 204 – на самоизоляции. Из числа вспомогательного персонала заболели 114 человек, ещё 83 находятся на самоизоляции.

В ВУЗах и профессионально-технических учебных заведениях коронавирус был выявлен у 12 студентов, 7 – на самоизоляции. Также заболели 27 педагогов и 11 человек из числа вспомогательного персонала.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.