Более 50 000 граждан Молдовы привились бустерной дозой вакцины от коронавируса

0

Почти 51 000 человек в РМ ввели бустерную дозу вакцины против COVID-19. В декабре было привито в два раза больше людей, чем в прошлом месяце, сообщил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Желамски.

– Национальный охват полной схемой вакцинации составляет 28,42%. На сегодня бустерной дозой вакцины привито 50 960 человек. Что касается штамма “омикрон” – нет доступной информации о каком-либо изменении в передаче вируса. Однако, согласно исследованиям, “омикрон” воспроизводится намного быстрее, чем вариант “дельта”, и, согласно последним публикациям, он до 70 раз более заразен. На сегодня недостаточно данных для оценки степени тяжести заболевания, вызванного “омикроном”, – подчеркнул директор НАОЗ.

Он добавил, пишет ipn.md, что на следующей неделе будет проведено секвенирование для выяснения, какие штаммы вируса есть в Республике Молдова.

– Исследования показывают, что вакцинация эффективна, в том числе против варианта “омикрон”. У нас на складе 760 тысяч доз вакцины: хватит на первую, вторую и бустерную дозы. Призываем всех, кто ещё не успел привиться, сделать это, – призвал Желамски.

С начала кампании иммунизации в Республике Молдова введено более одного миллиона семисот тысяч доз вакцины. Самый высокий уровень вакцинации по полной схеме зарегистрирован в Кишинёве – 42% и Сороках – 31%. Самый низкий – в АТО Гагаузия (17%), Сынжерей и Леова (19%).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.