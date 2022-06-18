Более 5 тысяч выпускников присутствовали на “Гала-концерте выпускников”, организованном примарией

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Праздничная атмосфера царила в пятницу в парке «Ла Извор» в столичном секторе Буюканы. Более 5 000 выпускников отпраздновали окончание экзаменов на “Гала-концерте выпускников”, организованном примарией Кишинёва впервые.

Генеральный примар Ион Чебан поздравил выпускников 2022 года со сдачей выпускных экзаменов или экзаменов на степень бакалавра. Он отметил, что экзамены – это новое начало для каждого из примерно 12 000 выпускников 9-х и 12-х классов 150 учебных заведений муниципия.

Молодёжь – наше будущее, поэтому я пожелал выпускникам больших успехов, пожелал им мечтать, путешествовать, творить, учиться и открывать для себя всё самое лучшее. Желаю крепкого здоровья родителям и учителям, которые ежедневно посвящают себя обучению и воспитанию молодёжи, – сказал Ион Чебан.

По словам градоначальника, концерт, подготовленный примарией Кишинёва вместе с Управлением культуры, стал подарком выпускникам. Культурная программа включала в себя флешмобы, конкурсы, выступление молдавских артистов и диджея. Кульминацией концерта стало выступление братьев Адваховых и группы Zdob și Zdub.

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