Более 5 200 детей из Кишинёва уже были зачислены в первый класс

Более 5 200 детей из Кишинёва уже были зачислены в первый класс

На первом этапе в государственные учреждения столицы на 2021-2022 учебный год было зачислено 5 240 детей, что составляет более половины от количества предоставленных мест.

На новый год обучения в столице прогнозируется зачислить 9 108 детей, пишет moldpres.md. Их распределят по 340 классам в 141 учреждении начального и среднего образования I и II цикла (кроме частных учебных заведений).

Первый этап записи детей в школу прошёл с 1 апреля по 11 июня, а второй проходит с 14 июня по 30 августа.

По итогам первого этапа 11 общеобразовательным учреждениям удалось заполнить все места, предусмотренные для первоклассников.

Процесс приёма детей происходит в режиме онлайн через сайт escoala.chisinau.md.

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