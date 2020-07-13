Более 5 000 налогоплательщиков подключились к электронным налоговым услугам

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В мае и июне более 5,3 тысяч налогоплательщиков автоматически подключились к электронным налоговым услугам посредством новой информационной системы “Личный кабинет налогоплательщика” (SIA), запущенной ГНС в мае.

По данным Центра информационных технологий в области финансов, который разработал эту систему и управляет ей, абсолютное большинство пользователей являются юридическими лицами – более 4,5 тыс. Остальные 842 – физические лица, в том числе осуществляющие профессиональную предпринимательскую и независимую деятельность.

Новая система обеспечивает налогоплательщикам бесплатный доступ к налоговым услугам, тем самым освобождая их от дополнительных расходов и необходимости посещения офисов ГНС. В то же время, SIA предоставляет пользователям возможность следить за правильностью персональных данных в информационной системе налоговой и индивидуально управлять доступом к электронным налоговым услугам, используя электронную подпись, передаёт ipn.md.

Лица, нуждающиеся в помощи в использовании системы или желающие внести предложения по улучшению её возможностей, могут позвонить в единый колл-центр ГНС – 080 001 525 или в колл-центр ЦИТФ – 022 822 222.

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