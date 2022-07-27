Более 48 тысяч квартир в столице задолжали за отопление. Свыше 1000 дел уже отправлены в суд

Более 48 тысяч квартир в столице задолжали за отопление. Свыше 1000 дел уже отправлены в суд

Более 48 тысяч владельцев квартир в столице накопили долги за отопление более 1000 леев. Им были отправлены уведомления о необходимости погашения задолженности. В то же время более 1000 дел по задолженностям на сумму более 7 млн леев уже отправлено в суд, а по 700 делам решения уже вынесены. В результате с должников будет взыскано около 5,5 млн леев.

В то же время были отправлены около 200 уведомлений хозяйствующим субъектам, у которых накопились задолженности на общую сумму 10,8 млн леев, а также состоялся обзвон экономических агентов с задолженностью более 5000 леев.

Поставщик отмечает, что благодаря принятым мерам число платежей за потреблённую тепловую энергию выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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