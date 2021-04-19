Более 430 школ в стране работают онлайн: данные Минобразования

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В настоящее время 437 (35,24%) общеобразовательных учреждений работают исключительно онлайн, а 359 (28,95%) школ работают с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% от общего числа выпускников.

По данным Министерства образования, 154 (12,42%) учреждений осуществляют образовательный процесс с физическим присутствием учеников начальных классов и выпускников, а 290 (23,39%) учреждений работают с физическим присутствием учащихся в образовательных учреждениях, с соблюдением строгого соблюдения с правилами общественного здоровья по профилактике и распространению COVID-19. При этом в течение отчетного периода из-за увеличения случаев COVID-19 три школы и 79 классов в стране были помещены на карантин и дистанционное обучение, передаёт moldpres.md.

В начальных классах школ, гимназий и лицеев число учащихся с положительным результатом на COVID-19 составляет 154 человека, а 1 231 человек были помещены на самоизоляцию. Кроме того, у 171 учителя был подтвержден коронавирус, а 35 учителей находятся на самоизоляции. По данным министерства, из числа непреподавательского и вспомогательного персонала 88 человек были заражены новым вирусом, а еще 54 человека находятся на самоизоляции.

В период с 12 по 16 апреля два студента, три преподавателя и четыре вспомогательных работника заразились COVID-19 в высших учебных заведениях, а два преподавателя были помещены на самоизоляцию. В профессионально-техническом образовании у 14 учащихся, пяти преподавателей и 13 других сотрудников был подтвержден коронавирус.

По данным профильного ведомства, в сфере дошкольного образования 24 детских сада и 69 групп детей находятся на карантине. У 21 ребенка подтверждено наличие вируса COVID-19, а еще 1 968 детей находятся на самоизоляции, у 117 воспитателей был подтвержден коронавирус, 152 находятся на самоизоляции. Из непреподавательского и вспомогательного персонала 111 человек были заражены новым вирусом, а еще 189 находятся на самоизоляции.

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