Более 400 учителей ушли из системы образования с начала года

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На сегодняшний день в Республике Молдова работают 47 088 преподавателей, что на 416 меньше, чем в прошлом году. В то же время средняя заработная плата учителя составляет около 7400 леев, что ниже, чем в среднем по экономике. Данные были опубликованы Национальным бюро статистики в контексте Дня работников сферы образования.

Из общего числа воспитателей и учителей почти 86% – женщины. 20% учителей старше 60 лет, а всего 8,7% – до 30 лет.

НБС также представило статистику заработной платы учителей. Они получают в среднем 7440 леев в месяц – это 81% от средней заработной платы по экономике.

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