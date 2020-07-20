Сотни экономических агентов получили помощь от государства

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445 экономических агентов получили государственные субвенции по налоговым выплатам. Эта цифра указана в отчёте о деятельности правительства, который представил сегодня с парламентской трибуны премьер-министр Ион Кику.

В документе также перечислены другие эффективные действия, осуществленные кабинетом министров в период действия общенационального режима ЧП и режима ЧП в области здравоохранения. Так, например, правительство установило пособие по безработице, в том числе для тех, кто вернулся из-за границы, в размере 2775 леев.

Кроме того, экономические агенты, которые полностью или частично прекратили свою деятельность в период пандемии, получили субсидии в размере от 60% до 100% от суммы налога на прибыль и других обязательных платежей, передаёт livenews.md.

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