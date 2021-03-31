Более 400 аварий произошло с начала года из-за превышения скорости

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За первые три месяца 2021 года из-за превышения скорости произошло 423 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 41 человек погиб и 475 получили различные травмы.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, в минувшие выходные в столице была проведена спецоперация по мониторингу дорожного движения, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, допускаемые водителями, передаёт moldpres.md.

– Мы провели рейд с помощью двух патрульных автомобилей и машины-“капкана”. В результате было выявлено несколько серьезных нарушений, составлено девять протоколов, – отметил начальник отдела профилактики Даниэл Мазепа.

По его словам, подобные операции станут регулярными.

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