Более 40 тысяч домохозяйств Молдовы получат более высокие компенсации при оплате счетов

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Более 40 тысяч домохозяйств из 695 тысяч, зарегистрированных на портале www.compensatii.gov.md, получат более высокие компенсации при оплате счетов, а степень уязвимости, которая была им изначально присвоена, будет пересчитана. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, созванной премьер-министром Натальей Гаврилицей.

По итогам анализа обработанных данных установлено, что история энергопотребления определённой категории потребителей не позволяет корректно оценить их энергетическую уязвимость. Для исправления этой ситуации был установлен минимальный уровень стоимости энергии, используемый при расчёте степени уязвимости для всех потребителей.

Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь сообщил членам комиссии, что из 695 тысяч домохозяйств, подавших заявки через платформу compensatii.gov.md в ноябре, 80% получили очень высокую степень уязвимости, и им будет компенсировано до 59% счетов за природный газ и около 50% счетов за центральное отопление.

Еще 11% заявителей получили высокую уязвимость, 5% — среднюю и 3% — низкую уязвимость. Только 1% от числа потребителей, зарегистрированных на портале compensatii.gov.md, были классифицированы как неуязвимые и не получат компенсации.

Граждане могут зарегистрироваться на платформе www.compensatii.gov.md до марта включительно. В ноябре незарегистрированные потребители будут получать среднюю компенсацию, а начиная с января — низкую, передаёт moldpres.md.

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