Более 40 тысяч долларов изъяли у пассажира автобуса на таможне

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Таможенники обнаружили в личной сумке пассажира 41 тыс. долларов США. Молодой человек заявил, что ему нечего декларировать. Инцидент произошел на КПП “Леушень”.

Сотрудники таможни проводили контроль микроавтобуса “Mercedes Sprinter”. По данным Таможенной службы, и водитель, и пассажир сообщили, что им нечего декларировать. Им обоим по 24 года, они из Республики Молдова, однако правоохранители обнаружили крупную сумму денег – 41 тыс. долларов.

Незадекларированные финансовые средства были изъяты. Также было уведомлено Следственное управление Таможенной службы, передает ipn.md.

Представители таможни напоминают физическим лицам-резидентам и нерезидентам, что они имеют право ввозить и вывозить из страны без обязательства декларировать молдавские леи и иностранную валюту на общую сумму 10 тыс. евро или их эквивалент.

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