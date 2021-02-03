Более 4 тысяч звонков поступило в контакт-центр «Молдовагаз» с момента его открытия

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Операторы контакт-центра АО «Молдовагаз» ежедневно обрабатывают до 250 телефонных обращений. Как сообщает пресс-служба предприятия, с момента открытия контакт-центра в его адрес поступило 4100 звонков. В 4065 случаях звонили столичные потребители. 1758 человек обратились в центр в связи с отсутствием счёта к оплате, а 1457 потребителей передали показания приборов учёта.

В то же время с вопросами по поводу контрактов обратились 282 человека, по оплате счёта – 152, ошибках при составлении счетов – 49. Оставшиеся 402 звонка относятся к прочим вопросам.

На обработку одного запроса в среднем уходит 4 с половиной минуты. График работы контакт-центра АО «Молдовагаз» – с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, а для экстренных ситуаций предназначен номер 904, работающий круглосуточно.

Как сообщает ведомство, в настоящее время завершается испытание в экспериментальном режиме новой услуги «Личный кабинет потребителя», доступной на сайте www.moldovagaz.md. Регистрация и использование опции являются бесплатными. Войдя в свою учётную запись, пользователь может проверить историю потребления природного газа за последние 12 месяцев, а также текущий баланс счета.

Среди других функций кабинета – возможность дистанционно передать текущие показания счётчиков, а также скачать и оплатить счёт в режиме онлайн. Кроме этого, потребитель может оставить онлайн-заявку на перезаключение или расторжение контракта, обратиться за помощью в контакт-центр предприятия, а также разместить жалобу.

Услуга доступна как для бытовых, так и небытовых потребителей (юридических лиц). Более того, архитектура кабинета позволяет привязать к одной учётной записи сразу несколько точек потребления природного газа. При этом показания газового счётчика можно передать и посредством приложения Viber ChatBot.

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