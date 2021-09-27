Свыше 4 тысяч военнослужащих Нацармии вакцинированы против COVID-19

0

Около 4 100 военнослужащих Национальной армии прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

По данным Минобороны, самый высокий уровень иммунизации зарегистрирован в Военной академии вооружённых сил «Александру чел Бун», где уже вакцинировано 96% курсантов. За ними следуют военнослужащие срочной службы с показателем иммунизации 85%, а также контрактники – 75%, передаёт moldpres.md.

Для эффективной иммунизации Национальной армии в Консультативно-диагностическом центре Министерства обороны был создан пункт вакцинации против COVID-19. Здесь также проходят вакцинацию военнослужащие запаса и ветераны вооружённых сил. При этом сотрудники военных гарнизонов страны могут пройти иммунизацию в центрах вакцинации против COVID-19 на территории Минздрава.

Стоит отметить, что кампания по иммунизации в Молдове началась 2 марта с вакцинации персонала медицинских учреждений и подразделений военных структур.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.