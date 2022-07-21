Более 4 тысяч потребителей накопили долги за газ свыше 5000 леев

Так, накоплено 52,9 млн леев долгов за природный газ, поставленный в период январь-май 2022 года: 49,6 млн леев – бытовые потребители, 9,6 млн леев – небытовые потребители. Ещё 103,3 млн леев долгов образовалось в июне: 76,6 млн – у бытовых потребителей, 26,7 млн леев – у небытовых.
Примерно у 4 036 бытовых потребителей долги за потреблённый природный газ составляют более 5 000 леев – в общей сумме 46,1 млн леев или 36,6% от общей суммы долга бытовых потребителей.
– Сообщаем, что постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям №28 от 24.06.2022 года, с 31.07.2022 года отменяется запрет на отключение мест потребления бытовых потребителей – должников. Во избежание прекращения поставок природного газа АО «Молдовагаз» просит конечных потребителей в кратчайшие сроки погасить задолженность за потреблённый природный газ, – отметили в ведомстве.
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