Более 4 тысяч потребителей накопили долги за газ свыше 5000 леев

Общая задолженность потребителей за потреблённый в январе-июне газ составляет 162,5 млн леев. Об этом сообщили в предприятии, напомнив, что с 1 августа должников смогут отключать от подачи голубого топлива.

Так, накоплено 52,9 млн леев долгов за природный газ, поставленный в период январь-май 2022 года: 49,6 млн леев – бытовые потребители, 9,6 млн леев – небытовые потребители. Ещё 103,3 млн леев долгов образовалось в июне: 76,6 млн – у бытовых потребителей, 26,7 млн леев – у небытовых.

Примерно у 4 036 бытовых потребителей долги за потреблённый природный газ составляют более 5 000 леев – в общей сумме 46,1 млн леев или 36,6% от общей суммы долга бытовых потребителей.