Более 4 тысяч пациентов обратились за скорой медицинской помощью за последние двое суток

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За последние 48 часов Служба экстренной медицинской помощи оказала помощь на догоспитальном этапе 4 016 пациентам по всей стране: 3 578 взрослым и 438 детям.

За отчётный период бригады неотложной медицинской помощи оказали первую квалифицированную медпомощь 619 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 44 пациентам с острым коронарным синдромом. Кроме того, было зафиксировано 25 случаев инфекций и 20 пищевых отравлений.

Помощь врачей также понадобилась 1 020 пациентам с заболеваниями органов дыхания. 452 был поставлен диагноз “ОРВИ”, у 356 предположительно выявили грипп.

В травматологические отделения поступило 413 запросов. 15 из них были связаны с травмами, полученными в результате ДТП. 12 пациентов были госпитализированы.

Стоит отметить, что 16 июня в Оргеевском и Сынжерейском районах бригады врачей ассистировали при родах, которые прошли без осложнений. Мамы и младенцы были доставлены в родильные отделения, где им была оказана надлежащая медицинская помощь.

Всего за последние двое суток в медучреждения страны поступили 1 651 пациент.

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