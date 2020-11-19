Более 4 тысяч граждан обратились в “скорую” за двое суток

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В период с 16 по 17 ноября в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 4216 обращений. В медучреждения было доставлено 1 689 пациентов, из которых 216 – дети.

С начала этой недели бригады врачей оказали помощь в следующих ситуациях: 771 обострение сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 8 случаев острого коронарного синдрома; 543 случая неврологических нарушений, 55 из которых – инсульты; 1 139 случаев респираторных заболеваний, из них 416 – ОРВИ.

За отчётный период произошло 10 ДТП, в результате которых пострадали 17 человек. 13 из них, в том числе 4 ребёнка, были доставлены в медучреждения.

Кроме того, за указанный период врачи скорой помощи приняли по дороге в больницу роды у 4 женщин из Кишинёва, Теленештского и Флорештского районов. Они прошли без осложнений. На свет появились 2 девочки и 2 мальчика. Впоследствии мам и новорожденных госпитализировали.

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