За 4 месяца более 4,8 тысяч владельцев машин с иностранными номерами нарушили ПДД в Молдове

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В период с мая по август водители транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, допустили более 4800 нарушений правил дорожного движения на дорогах Молдовы.

Как сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности, с 6 по 30 сентября на всех пунктах пересечения границы водителей транспортных средств с иностранными номерами будут проверять так же строго, как и водителей транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова. Запланированные действия будут осуществляться совместно с Пограничной полицией, передаёт moldpres.md.

Водители, которые не заплатили штраф за допущенное нарушение ПДД, будут иметь возможность сделать это в отделениях банков на территории пунктов пропуска. Процедура документирования нарушения займет всего несколько минут.

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