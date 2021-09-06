За 4 месяца более 4,8 тысяч владельцев машин с иностранными номерами нарушили ПДД в Молдове

За 4 месяца более 4,8 тысяч владельцев машин с иностранными номерами нарушили ПДД в Молдове

В период с мая по август водители транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, допустили более 4800 нарушений правил дорожного движения на дорогах Молдовы.

Как сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности, с 6 по 30 сентября на всех пунктах пересечения границы водителей транспортных средств с иностранными номерами будут проверять так же строго, как и водителей транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова. Запланированные действия будут осуществляться совместно с Пограничной полицией, передаёт moldpres.md.

Водители, которые не заплатили штраф за допущенное нарушение ПДД, будут иметь возможность сделать это в отделениях банков на территории пунктов пропуска. Процедура документирования нарушения займет всего несколько минут.

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Комментарии (1)

  1. Я смотрю штрафы никак не влияют на нарушителей ПДД,тогда как быть? Люди лишены инстинкта самосохранения,их не интересует не ихняя жизнь,не чужая.В таком случае рекомендую правительству разработать такой закон по изъятию автомобилей и прямиком их отправлять на сталелитейные заводы.Если Рыбница не справляется построить новый завод. Может таким образом избавится Молдова и от европейского старья и от нарушителей. Я вам гарантирую спокойствие людям, здоровье и самое главное ЖИЗНЬ!!!

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